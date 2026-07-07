В Мордовии продажа топлива будет осуществляться по госномерам машин

В Мордовии отпускать бензин будут по госномерам и датам В Мордовии продажа топлива будет осуществляться по госномерам машин

Москва7 июл Вести.В районах Мордовии и городском округе Саранск с 9 июля введут новый порядок продажи топлива на АЗС. Он будет зависеть от даты и последней цифры госномера машины. Об этом сообщили в официальном канале региона в MAX.

По нечетным датам - например, 9 июля - бензин отпускают машинам, номера которых заканчиваются нечетными цифрами - 1, 3, 5, 7, 9; по четным - например, 10 июля - тем, у кого последняя цифра номера заканчивается цифрами 0, 2, 4, 6, 8 отмечается в сообщении

При этом ограничения не касаются АЗС на федеральных трассах, на дорогах регионального значения - вне границ населенных пунктов.

Также в Мордовии ввели лимиты на объем отпуска бензина.