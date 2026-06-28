Забайкальцам ограничили топливо до 15 литров в сутки в условиях дефицита

В Забайкалье ввели ограничение на бензин для населения - 15 литров в сутки Забайкальцам ограничили топливо до 15 литров в сутки в условиях дефицита

Москва28 июн Вести.Правительство Забайкальского края установило порядок снабжения организаций и населения топливом в условиях дефицита. Об этом сообщил канал "Топливо75" на платформе MAX.

Отмечается, что в первую очередь топливо получат экстренные службы, затем - население, ЖКХ, продовольственное снабжение и другие категории потребителей.

Для жителей установлен норматив – не более 15 литров бензина в сутки в штатный топливный бак автомобиля.

В Забайкальском крае утвержден порядок обеспечения населения и организаций топливом в условиях дефицита… Для населения действуют нормативы - 15 литров бензина в сутки в штатные топливные баки транспортного средства говорится в публикации

Топливные компании региона разделили потоки заправки бензином. На АЗС "Эталон" для юридических лиц работают две заправки - на Магистральной улице и на Украинском бульваре, для физических лиц - на улице Космонавтов.

Шесть автозаправочных станций компании "Роснефти" обеспечены топливом и работают в круглосуточном режиме.