Москва27 июнВести.В правительстве Забайкальского края рассказали о практике разделения потока клиентов на автозаправочных станциях в Чите.
Как следует из сообщения, опубликованного пресс-службой регионального правительства в мессенджере MAX, такую практику внедрило руководство предприятий.
Для того, чтобы разгрузить очереди на АЗС, некоторые руководители топливных компаний разделили потоки клиентовговорится в публикации
В качестве примера приводится компания "Эталон", где две автозаправочные станции выделены для заправки транспорта юридических лиц, и одна АЗС обслуживает автомобили физических лиц.
Ранее на территории Забайкальского края ввели лимит по топливу: 15 литров бензина в сутки в штатные топливные баки транспортного средства.