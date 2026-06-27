Ряд топливных компаний в Чите разделяет клиентские потоки для разгрузки АЗС

Для разгрузки АЗС в Чите разделяют потоки на заправках Ряд топливных компаний в Чите разделяет клиентские потоки для разгрузки АЗС

Москва27 июн Вести.В правительстве Забайкальского края рассказали о практике разделения потока клиентов на автозаправочных станциях в Чите.

Как следует из сообщения, опубликованного пресс-службой регионального правительства в мессенджере MAX, такую практику внедрило руководство предприятий.

Для того, чтобы разгрузить очереди на АЗС, некоторые руководители топливных компаний разделили потоки клиентов говорится в публикации

В качестве примера приводится компания "Эталон", где две автозаправочные станции выделены для заправки транспорта юридических лиц, и одна АЗС обслуживает автомобили физических лиц.

Ранее на территории Забайкальского края ввели лимит по топливу: 15 литров бензина в сутки в штатные топливные баки транспортного средства.