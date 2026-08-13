В Калужской области заправиться бензином можно будет по схеме "чет-нечет"

Шапша сообщил о введении режима "чет-нечет" на калужских АЗС В Калужской области заправиться бензином можно будет по схеме "чет-нечет"

Москва13 авг Вести.На АЗС в Калужской области вводится схема отпуска бензина по четным и нечетным дням месяца. Об этом в MAX сообщил губернатор Владислав Шапша.

Несмотря на то, что региону удалось быстро выровнять ситуацию после первых сбоев с поставками бензина и всплеска спроса, обстановка на топливном рынке осложнилась. Для ликвидации вновь возникших очередей на заправках требуются дополнительные меры по стабилизации ситуации с топливом, сообщил губернатор.

Решением регионального Оперативного штаба с 15 августа вводится порядок отпуска бензина по четным и нечетным дням месяца. В соответствии с ним, по четным дням можно будет заправить автомобили, чьи госномера начинаются с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным дням - с 1, 3, 5, 7 или 9 говорится в сообщении

Схема "чет-нечет" поможет автовладельцам спланировать свои поездки, отрегулировать загруженность АЗС. Работы автозаправок на трассах, а также отпуска дизельного топлива она не коснется. Регулировать очереди и следить за порядком на АЗС будут волонтеры.

Отпускать топливо разрешается только в бак. Действующие лимиты продаж бензина на одну машину продлены.

Одновременно ведутся переговоры с вертикально-интегрированными топливными компаниями об увеличении поставок в регион, заявил Шапша.