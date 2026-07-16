В Тамбовской области ввели отпуск бензина по схеме четных и нечетных дней

На схему заправки по четным и нечетным дням перешла Тамбовская область В Тамбовской области ввели отпуск бензина по схеме четных и нечетных дней

Москва16 июл Вести.В Тамбовской области ввели график заправки по четным и нечетным дням. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов.

Он отметил, что за подобную схему проголосовали на портале "Госуслуги" сами местные жители. Она начнет работать 20 июля и коснется бензина АИ-92 и АИ-95.

Введение заправки по четным/нечетным дням в зависимости от первой цифры госномера поддержали 80,1%... В четные дни календаря будут заправляться автомобили, госномера которых начинаются с 0, 2, 4, 6, 8. По нечетным числам заправка разрешена автомобилям с номерами, начинающимися на 1, 3, 5, 7, 9 написал глава региона в мессенджере МАХ

Также Первышов добавил, что ограничения по отпуску топлива – в одни руки не более 30 литров – сохраняются.