С 10 июля в Псковской области тестово начнет работу новая система заправки машин В Псковской области в тестовом режиме заработает новая система заправки машин

Москва9 июл Вести.С пятницы, 10 июля, в Псковской области в качестве эксперимента на территории региона начнет действовать новая система заправки машин на АЗС. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в мессенджере MAX.

Накануне Ведерников сообщал, что в регионе введут систему, которая разделит потоки машин по четным и нечетным дням. Так, 10 июля могут заправиться транспортные средства с номерами, которые начинаются с ноля и четных чисел: 0, 2, 4, 6, 8. 11 июля – с нечетных: 1, 3, 5, 7, 9. Дальше будут ежедневно чередовать.

Регулировать очередность заправки по номерам будут сами АЗС при содействии сотрудников "Дружины" и помощи наших волонтеров. Транзитники будут заправляться так же, как и все. Альтернатива – пустые заправки уточнил глава субъекта

Граждане без машины с пятилитровой канистрой смогут заправляться в любой день, на них система не действует. Также не распространяется новое правило на отпуск дизельного топлива.