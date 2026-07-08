Продажу бензина в Астрахани разделят по четным и нечетным числам

В Астрахани вводится продажа бензина по календарным датам Продажу бензина в Астрахани разделят по четным и нечетным числам

Москва8 июл Вести.Для нормализации ситуации с топливообеспечением в Астрахани вводится режим заправки по календарным датам, который уже успешно зарекомендовал себя в других регионах. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в MAX.

Мера вводится с завтрашнего дня, носит временный характер и призвана сократить очереди на заправках в условиях сезонного спроса и ажиотажа.

В городе Астрахани по нечетным числам топливо смогут приобрести автомобилисты, чьи номера оканчиваются на 1, 3, 5, 7, 9, а по четным — на 0, 2, 4, 6, 8 сказал глава субъекта

Контроль за соблюдением режима будут осуществлять правоохранительные органы.

Вместе с тем, власти области приняли решение об увеличении суточного лимита отпуска бензина на АЗС с нефтебаз региона.

Ранее губернатор Орловской области сообщил ИС "Вести" о введении аналогичных мер в регионе.