Москва6 июл Вести.Как непростую охарактеризовал ситуацию с топливом в Астраханской области губернатор этого региона Игорь Бабушкин.

Он отметил, что положение усугубляется повышенным спросом, который имеет как сезонный, так и ажиотажный характер. Меры для выхода из ситуации принимаются как на федеральном, так и на региональном уровне.

Принято решение о сокращении потребления топлива всеми областными госорганизациями и органами власти на 50% и приоритизация его использования в целях экономии для нужд населения написал Бабушкин в мессенджере MAX

Он проинформировал, что с 6 июля увеличен суммарный лимит объема топлива, ежедневно отправляемого на АЗС "Лукойл" и "Газпром" с нефтехранилищ.

По данным губернатора, запаса топлива в регионе хватит в среднем на десять суток. Однако во избежание формирования дефицита в связи с возросшим спросом поставщики вынуждены ограничивать его отпуск.

Что касается агропромышленного сектора, то, как разъяснил Бабушкин, топливо для нужд фермеров дополнительно направлено по линии Минсельхоза РФ, поэтому с местных баз оно идет только для обеспечения населения и экстренных служб.

Бабушкин призвал астраханцев не поддаваться на провокации и рассмотреть возможность пользоваться городским общественным транспортом.