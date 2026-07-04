Оперштаб Карелии рассказал о новых мерах регулирования продажи топлива В Карелии вводят минимальный порог отпуска бензина

Москва4 июл Вести.Новые меры регулирования продажи топлива вводятся в Карелии. Эту тему обсудили на заседании оперштаба по вопросам обеспечения республики нефтепродуктами, сообщает сайт правительства региона.

Как заявила министр промышленности и торговли региона Светлана Астахова, дефицита топлива в Карелии нет. Временные сложности, существующие на отдельных АЗС, связаны со сбоями в логистике поставок.

Запасы топлива в регионе стабильны, подтвердили представители федеральных сетей АЗС. Для сокращения времени заправки с 6 июля к работе на АЗС привлекут волонтеров.

Также на территории всей республики введут минимальный порог отпуска бензина – не менее 10 литров на один автомобиль... Эти меры также помогут уменьшить очереди на заправках региона говорится в сообщении

По словам премьер-министра правительства Республики Карелия Андрея Сергеева, как только логистика выйдет на плановый режим, верхние ограничения снимут. Принятые меры уже позволили возобновить работу ряда автозаправочных комплексов.