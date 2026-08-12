Москва12 авгВести.В Липецкой области с 13 августа временно возобновляется продажа бензина по системе "чет-нечет". О решении, принятом на заседании оперштаба, сообщил губернатор Игорь Артамонов в MAX.
Приняли решение снова ввести режим "чет-нечет". Писал вчера и повторюсь снова – это не увеличит суточные лимиты топлива, доступного для реализации на АЗСзаявил Артамонов
При существующих объемах поставок первоочередной задачей является упорядочить очереди и равномерно распределить поток машин по АЗС, подчеркнул глава региона.
Временная схема начнет действовать на АЗС "Газпрома", "Лукойла", Teboil и "Роснефти". 13 августа купить топливо смогут автомобилисты, у которых первая цифра номера нечетная (1, 3, 5, 7, 9); 14 августа – автомобили с четной первой цифрой (2, 4, 6, 8, 0) и так далее.
Одновременно на АЗС сетей "Газпром", "Лукойл", Teboil и "Роснефть" вводим лимит – не более 30 литров бензина на один автомобильуточнил губернатор
Ограничений на дизельное топливо нет. Код региона роли не играет. На трассах М-4, Р-119 и А-133 бензин можно будет по-прежнему приобрести независимо от номера автомобиля.
Главная задача - увеличить поставки топлива в регион, отметил Артамонов.