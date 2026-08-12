На АЗС в Липецкой области вернули режим "чет-нечет"

Артамонов сообщил о возвращении режима "чет-нечет" на липецких АЗС На АЗС в Липецкой области вернули режим "чет-нечет"

Москва12 авг Вести.В Липецкой области с 13 августа временно возобновляется продажа бензина по системе "чет-нечет". О решении, принятом на заседании оперштаба, сообщил губернатор Игорь Артамонов в MAX.

Приняли решение снова ввести режим "чет-нечет". Писал вчера и повторюсь снова – это не увеличит суточные лимиты топлива, доступного для реализации на АЗС заявил Артамонов

При существующих объемах поставок первоочередной задачей является упорядочить очереди и равномерно распределить поток машин по АЗС, подчеркнул глава региона.

Временная схема начнет действовать на АЗС "Газпрома", "Лукойла", Teboil и "Роснефти". 13 августа купить топливо смогут автомобилисты, у которых первая цифра номера нечетная (1, 3, 5, 7, 9); 14 августа – автомобили с четной первой цифрой (2, 4, 6, 8, 0) и так далее.

Одновременно на АЗС сетей "Газпром", "Лукойл", Teboil и "Роснефть" вводим лимит – не более 30 литров бензина на один автомобиль уточнил губернатор

Ограничений на дизельное топливо нет. Код региона роли не играет. На трассах М-4, Р-119 и А-133 бензин можно будет по-прежнему приобрести независимо от номера автомобиля.

Главная задача - увеличить поставки топлива в регион, отметил Артамонов.