В Ленобласти обсуждают введение заправки машин по QR-кодам

В Ленобласти обсуждают продажу бензина по QR-кодам или нечетным дням В Ленобласти обсуждают введение заправки машин по QR-кодам

Москва9 июл Вести.Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти обсуждают общее решение топливного вопроса. Так, в регионе могут ввести продажу топлива по QR-кодам или по системе "чет-нечет", когда продажа бензина зависит от даты и цифры в госномере автомобиля.

Об этом сообщает 47news, ссылаясь на вице-губернатора Ленобласти по ТЭК Дениса Седова.

Обсуждаем, как не допустить спекуляций, обеспечить нормальную работу топливно-энергетического комплекса. Среди способов решения рассматриваются и QR-коды, и система заправок "чет-нечет" отмечается в сообщении

Итоговое предложение представят губернаторам Петербурга и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что в Псковской области с 10 июля начнет действовать система заправки машин по дням.