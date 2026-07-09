Москва9 июлВести.Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти обсуждают общее решение топливного вопроса. Так, в регионе могут ввести продажу топлива по QR-кодам или по системе "чет-нечет", когда продажа бензина зависит от даты и цифры в госномере автомобиля.
Об этом сообщает 47news, ссылаясь на вице-губернатора Ленобласти по ТЭК Дениса Седова.
Обсуждаем, как не допустить спекуляций, обеспечить нормальную работу топливно-энергетического комплекса. Среди способов решения рассматриваются и QR-коды, и система заправок "чет-нечет"отмечается в сообщении
Итоговое предложение представят губернаторам Петербурга и Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что в Псковской области с 10 июля начнет действовать система заправки машин по дням.