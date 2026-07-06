Никитин: топливо в Нижегородской области будут продавать по QR-кодам Отпуск топлива в Нижегородской области намерены осуществлять по QR-кодам

Москва6 июл Вести.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об отработке механизма отпуска топлива по QR-кодам.

По его словам, решение было принято по итогам совещания оперштаба, в котором приняли участие члены правительства региона, руководство ключевых компаний ТЭК, а также специалисты надзорных и правоохранительных органов.

Для начала новую систему отпуска топлива по QR-кодам протестируют в пределах пилотной территории.

Будет определена пилотная территория региона, где отработаем механизм отпуска топлива по QR-кодам, чтобы справедливо распределять бензин в условиях его дефицита и гарантировать каждому, что он точно сможет заправить определенный объем топлива в фиксированный срок на конкретных АЗС сказано в сообщении

После отладки системы будет принято решение о целесообразности ее масштабирования на весь регион.