Нижегородский губернатор прокомментировал ситуацию с топливом в регионе Губернатор заявил, что Нижегородская область обеспечена топливом

Москва29 июн Вести.Нижегородская область обеспечена топливом, рост цент и дефицит бензина отмечается на независимых АЗС, сообщил губернатор Глеб Никитин в своих соцсетях.

Он отметил, что министр ЖКХ Михаил Куренков и его подчиненные в течение трех дней проводили рейды на автозаправках региона, а также областной столицы. В общей сложности, были проверены 28 сетевых и пять независимых АЗС.

На независимых – бензин либо отсутствует, либо дороже на 15%-40% по сравнению с сетевыми. Как раз на таких АЗС почти никто не заправляется сказано в сообщении

По данным Никитина, на одну колонку приходится от двух до восьми автомобилей. Возникшие очереди он связал с возросшим спросом, выходными днями, а также высоким трафиком в тех местах, где эти АЗС расположены.

Регион обеспечен топливом, ситуация под контролем, заключил губернатор.