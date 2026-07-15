Интерактивная карта по наличию топлива на АЗС заработала в Нижегородской области

В Нижегородской области заработала интерактивная карта по наличию топлива на АЗС Интерактивная карта по наличию топлива на АЗС заработала в Нижегородской области

Москва15 июл Вести.В Нижегородской области заработала интерактивная карта по наличию топлива на АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Данные о наличии топлива формируются на основе отзывов волонтеров - на текущий момент они освещают ситуацию более чем на 60 заправках, а также на данных о транзакциях.

Карта доступна на нескольких ресурсах: на сайте правительства Нижегородской области и портале "Карта жителя" сказано в сообщении

Кроме того, в мессенджере MAX создан чат-бот, в котором можно построить маршрут до ближайшей АЗС с топливом.

Кроме того, информацию о текущей ситуации можно узнать с 9.00 до 20.00 по телефону единой горячей линии 122 (добавочный 6).