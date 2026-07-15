Москва15 июлВести.В Нижегородской области заработала интерактивная карта по наличию топлива на АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Данные о наличии топлива формируются на основе отзывов волонтеров - на текущий момент они освещают ситуацию более чем на 60 заправках, а также на данных о транзакциях.
Карта доступна на нескольких ресурсах: на сайте правительства Нижегородской области и портале "Карта жителя"сказано в сообщении
Кроме того, в мессенджере MAX создан чат-бот, в котором можно построить маршрут до ближайшей АЗС с топливом.
Кроме того, информацию о текущей ситуации можно узнать с 9.00 до 20.00 по телефону единой горячей линии 122 (добавочный 6).