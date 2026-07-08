Москва8 июлВести."Яндекс" открыл для всех пользователей "Яндекс go" и приложения "Яндекс заправки" интерактивную карту с информацией о наличии топлива на АЗС и очередях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
На карте можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно, отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить очередипояснили в пресс-службе
Информация в тестовом режиме пока доступна пользователям из Москвы и Санкт-Петербурга. В "Яндексе" обещают, что в других городах интерактивная карта заработает в ближайшие недели.
До этого карта была доступна только водителям такси.