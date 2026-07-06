Продажа топлива в Нижегородской области может быть ограничена по номерам машин

Покупка топлива в Нижегородской области может зависеть от цифр в номере машины Продажа топлива в Нижегородской области может быть ограничена по номерам машин

Москва6 июл Вести.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о мерах борьбы с дефицитом топлива на АЗС.

В частности, для сокращения очередей и распределения трафика прорабатывается продажа бензина на АЗС по четным и нечетным дням для автомобилей с госномерами, начинающимися с четных и нечетных цифр соответственно.

Для сокращения очередей и распределения трафика прорабатывается продажа бензина на АЗС по четным дням автомобилей с госномерами, начинающимися с цифр 0, 2, 4, 6, 8, и по нечетным дням - для машин с номерами, начинающимися с цифр 1, 3, 5, 7, 9 сказано в сообщении главы субъекта в MAX

Ранее Никитин рассказал об отработке механизма отпуска топлива по QR-кодам в пределах пилотной территории. Такая мера поможет гарантировать каждому, что он точно сможет заправить определенный объем топлива в фиксированный срок на конкретных АЗС.