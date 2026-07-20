В Псковской области с 21 июля отменяют систему "чет-нечет" на АЗС

Губернатор Псковской области сообщил об отмене схемы "чет-нечет" на АЗС В Псковской области с 21 июля отменяют систему "чет-нечет" на АЗС

Москва20 июл Вести.В Псковской области с 21 июля отменяется система продажи топлива по четным и нечетным дням. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в мессенджере MAX.

С завтрашнего дня отменяем систему чет-нечет написал Михаил Ведерников

По мнению губернатора, введенный порядок выполнил свою задачу и сейчас, скорее, создает неудобства, чем помогает.

В самом Пскове и Псковском районе обстановка с топливом практически пришла в норму. Наиболее напряженная обстановка с топливом сохраняется на юге региона - там не хватает АИ-95, который поставляет "Сургутнефтегаз", зачастую единственный поставщик в муниципалитетах.

На заседании оперативного штаба компании порекомендовали пересмотреть распределение лимитов и перенаправить бензин в первую очередь на южные территории.