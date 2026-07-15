Москва15 июлВести.Одна из АЗС в Чите перейдет на систему электронной очереди. Сейчас там проводится тестирование этой системы, сообщает Министерство ЖКХ Забайкалья.
Тестируем внедрение QR-кодов на АЗС в Читеговорится в сообщении
Получить QR- код можно будет через мессенджер MАХ. Это позволит избавиться от лишней регистрации на сторонних ресурсах и даст возможность избежать перепродажи QR-кодов - все разрешения на заправку привязываются к учетной записи в МАХ.
Электронная очередь позволит честно распределить топливо между населением и будут исключены ситуации, когда один гражданин заправляется несколько раз.