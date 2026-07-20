Для общественного транспорта и городских служб Казани выделили отдельную АЗС Общественный транспорт Казани будет заправляться на отдельной АЗС

Москва20 июл Вести.В Казани в связи с повышенным спросом на топливо для заправки общественного транспорта и автомобилей городских служб выделена отдельная АЗС, сообщил ТАСС заместитель руководителя горисполкома Ильдар Шакиров.

Он пояснил, что поставщики топлива на базы автотранспортных предприятий в настоящее время не могут исполнять взятые на себя обязательства, из-за чего автобусы были переориентированы на общие сети АЗС. Это, в свою очередь, спровоцировало большие очереди.

Для решения этой проблемы… (группа компаний "ТАИФ" – прим. ТАСС) выделила отдельную заправку, на которой после этого стали заправляться и автобусы, и техника всех городских служб рассказал Шакиров

Он уточнил, что на маршрутах общественного транспорта в Казани ежедневно работают 615 автобусов, и 60% из них используют газомоторное топливо.

Замглавы горисполкома добавил, что ажиотаж на АЗС в Казани снижается.