Москва31 июлВести.Киргизия согласовала с Россией ежемесячные поставки в республику 100 тысяч тонн российских горюче-смазочных материалов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киргизского правительства.
Представитель кабмина республики заявила, что достигнутые сторонами договоренности остаются в силе до конца года. Россия будет поставлять топливо в Киргизию по биржевым ценам.
Согласно договоренностям, РФ будет ежемесячно поставлять в Кыргызскую Республику 100 тыс. тонн ГСМсказала она
Ввоз российских бензина, дизеля и авиакеросина занимает 90-95% от общего числа поставок топлива в республику.
В межправительственном соглашении указывается, что российская сторона обязана ежегодно поставлять в Киргизию 1,2 млн тонн ГСМ.
Ранее в Казахстане выразили готовность поставлять ГСМ в Россию, если будет запрос.