Россия и Киргизия договорились о ежемесячных поставках 100 тыс. тонн ГСМ

Россия будет поставлять в Киргизию 100 тыс. тонн ГСМ в месяц Россия и Киргизия договорились о ежемесячных поставках 100 тыс. тонн ГСМ

Москва31 июл Вести.Киргизия согласовала с Россией ежемесячные поставки в республику 100 тысяч тонн российских горюче-смазочных материалов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киргизского правительства.

Представитель кабмина республики заявила, что достигнутые сторонами договоренности остаются в силе до конца года. Россия будет поставлять топливо в Киргизию по биржевым ценам.

Согласно договоренностям, РФ будет ежемесячно поставлять в Кыргызскую Республику 100 тыс. тонн ГСМ сказала она

Ввоз российских бензина, дизеля и авиакеросина занимает 90-95% от общего числа поставок топлива в республику.

В межправительственном соглашении указывается, что российская сторона обязана ежегодно поставлять в Киргизию 1,2 млн тонн ГСМ.

Ранее в Казахстане выразили готовность поставлять ГСМ в Россию, если будет запрос.