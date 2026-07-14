Москва14 июлВести.Власти Киргизии ввели полный запрет на вывоз топлива за пределы страны. Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на сайте правительства.
Как отмечается в документе, решение принято для недопущения возникновения дефицита нефтепродуктов и обеспечения стабильного снабжения внутреннего рынка. Запрет распространяется в том числе на поставки в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Исключение сделано только для горюче-смазочных материалов, находящихся в штатных топливных баках транспортных средств.
Одновременно с этим правительство страны отменило действовавший с 2019 года запрет на ввоз топлива автомобильным транспортом.