Власти Киргизии ввели запрет на вывоз топлива для недопущения дефицита

Киргизия запретила вывоз топлива Власти Киргизии ввели запрет на вывоз топлива для недопущения дефицита

Москва14 июл Вести.Власти Киргизии ввели полный запрет на вывоз топлива за пределы страны. Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на сайте правительства.

Как отмечается в документе, решение принято для недопущения возникновения дефицита нефтепродуктов и обеспечения стабильного снабжения внутреннего рынка. Запрет распространяется в том числе на поставки в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Исключение сделано только для горюче-смазочных материалов, находящихся в штатных топливных баках транспортных средств.

Одновременно с этим правительство страны отменило действовавший с 2019 года запрет на ввоз топлива автомобильным транспортом.