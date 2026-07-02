Киргизия попросила помощи с поставками топлива у РФ, Белоруссии и Казахстана

Киргизия попросила у РФ, Белоруссии и Казахстана помощи с поставками топлива Киргизия попросила помощи с поставками топлива у РФ, Белоруссии и Казахстана

Москва2 июл Вести.Власти Киргизии обратились к России, Белоруссии, Казахстану и ряду других стран с просьбой помочь решить вопрос с поставками топлива. Об этом сообщает министерство энергетики республики.

В целях сохранения устойчивых поставок топлива официальные обращения направлены в адрес компетентных государственных органов Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь, Азербайджанской Республики, Республики Узбекистан и Туркменистана говорится в сообщении

При этом в ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день в Киргизии сформированы достаточные запасы горюче-смазочных материалов, а переговоры по диверсификации поставок и расширению международного сотрудничества в данной сфере ведутся регулярно.

Ранее Казахстан заявил, что готов рассмотреть возможность поставок горюче-смазочных материалов в Россию при наличии свободных ресурсов и официального запроса от российского правительства.