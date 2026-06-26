Москва26 июнВести.Власти Казахстана не получали официальных запросов от России на поставки бензина. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, передает ТАСС.
Официальных запросов с российской стороны у нас не былосказал он
При этом Аккенженов отметил, что если подобное обращение будет получено, Казахстан рассмотрит его в установленном порядке.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в России сейчас сформированы достаточные запасы топлива для обеспечения внутреннего рынка.