Казахстан не получал запросов из России на поставки бензина

В Казахстане не подтвердили запросы России на бензин Казахстан не получал запросов из России на поставки бензина

Москва26 июн Вести.Власти Казахстана не получали официальных запросов от России на поставки бензина. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, передает ТАСС.

Официальных запросов с российской стороны у нас не было сказал он

При этом Аккенженов отметил, что если подобное обращение будет получено, Казахстан рассмотрит его в установленном порядке.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в России сейчас сформированы достаточные запасы топлива для обеспечения внутреннего рынка.