Новак заверил, что в России достаточно запасов топлива Новак: в России достаточно запасов топлива

Москва26 июн Вести.В России на сегодняшний день сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Российский вице-премьер прокомментировал ТАСС ситуацию на внутреннем рынке. В частности, Новак ответил на вопрос, достаточно ли в РФ запасов топлива и стоит ли ждать увеличения предложения.

У нас топлива достаточно на рынке сказал Новак

24 июня Новак уже проводил совещание по ситуации на рынке топлива. В нем приняли участие министр энергетики Сергей Цивилев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернаторы ряда регионов, а также представители федеральных и региональных властей, отраслевых компаний.

Как следовало из сообщения на сайте кабмина, ключевой темой совещания стали вопросы организации поставок топлива в рамках северного завоза. Новак поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов.