Москва11 авгВести.Сербия намерена выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне. Об этом заявил сербский министр по европейской интеграции Неманья Старович в интервью Радио и телевидению Сербии (RTS).
По его словам, правительство республики сформировало оперативную группу, возглавляемую министерством внутренних дел, с целью выполнения условий для вступления в Шенгенскую зону.
Страна намерена выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне к 2027 годусказал Старович
Вступление в Шенгенскую зону означает, что страна должна привести свою визовую политику в полное соответствие с требованиями Европейского союза. Это автоматически подразумевает введение виз для российских граждан.
27 июля стало известно, что россиянам, белорусам, а также гражданам ряда других стран для въезда в Черногорию с 1 ноября понадобится виза.