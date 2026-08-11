В Сербии заявили о готовности присоединиться к Шенгену в 2027 году

Еще одна страна в Европе может отменить безвиз с Россией В Сербии заявили о готовности присоединиться к Шенгену в 2027 году

Москва11 авг Вести.Сербия намерена выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне. Об этом заявил сербский министр по европейской интеграции Неманья Старович в интервью Радио и телевидению Сербии (RTS).

По его словам, правительство республики сформировало оперативную группу, возглавляемую министерством внутренних дел, с целью выполнения условий для вступления в Шенгенскую зону.

Страна намерена выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне к 2027 году сказал Старович

Вступление в Шенгенскую зону означает, что страна должна привести свою визовую политику в полное соответствие с требованиями Европейского союза. Это автоматически подразумевает введение виз для российских граждан.

27 июля стало известно, что россиянам, белорусам, а также гражданам ряда других стран для въезда в Черногорию с 1 ноября понадобится виза.