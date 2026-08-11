Сербия до присоединения к ЕС не намерена вводить визы для россиян В АТОР назвали введение Сербией шенгенских виз приговором для туризма

Москва11 авг Вести.Власти Сербии не намерены в обозримом будущем вводить визовый режим для въезда россиян. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян в своем Telegram-канале.

Он отметил, что введение требований, схожих с шенгенскими визами, приведет к массовому оттоку туристов, в том числе из Турции и Китая.

Если национальная виза будет довольно простой в оформлении, то драматически на турпотоке это не скажется. С другой стороны, получение требований, схожих с Шенгеном, на мой взгляд, для туризма Сербии станет приговором заявил Мурадян

При этом Россия занимает третье место по величине туристического рынка для Сербии, что также имеет свое влияние на сербскую экономику.

Озвученные планы "быть готовыми" к 2027 году к членству в ЕС, очевидно, не означают наличия планов отмены безвизового режима для россиян в 2027 году сообщили ТАСС в организации

Ранее сербский министр по европейской интеграции Неманья Старович заявил, что Белград намерен выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне.