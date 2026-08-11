Москва11 авгВести.Власти Сербии не намерены в обозримом будущем вводить визовый режим для въезда россиян. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян в своем Telegram-канале.
Он отметил, что введение требований, схожих с шенгенскими визами, приведет к массовому оттоку туристов, в том числе из Турции и Китая.
Если национальная виза будет довольно простой в оформлении, то драматически на турпотоке это не скажется. С другой стороны, получение требований, схожих с Шенгеном, на мой взгляд, для туризма Сербии станет приговоромзаявил Мурадян
При этом Россия занимает третье место по величине туристического рынка для Сербии, что также имеет свое влияние на сербскую экономику.
Озвученные планы "быть готовыми" к 2027 году к членству в ЕС, очевидно, не означают наличия планов отмены безвизового режима для россиян в 2027 годусообщили ТАСС в организации
Ранее сербский министр по европейской интеграции Неманья Старович заявил, что Белград намерен выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне.