Москва11 авгВести.Введение виз для российских граждан не рассматривается Сербией, заявил сербский министр по евроинтеграции Неманья Старович.
Он утверждает, что власти страны рассчитывают до конца 2027 года подготовиться к вступлению в Шенген.
Вступление в зону шенгенского соглашения отвечает интересам Сербии и мы будем привержено работать над выполнением всех технических критериев, чтобы быть готовым присоединиться (к Шенгену) до вступления в ЕС, если появится возможность. Введение виз для граждан РФ не рассматриваетсяпередает Sputnik слова министра
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что отказ от введения антироссийских санкций затормозил вступление Сербии в Евросоюз.