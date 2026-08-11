Введение виз для граждан России не рассматривается в Сербии Сербия исключила возможность введения виз для граждан РФ

Москва11 авг Вести.Введение виз для российских граждан не рассматривается Сербией, заявил сербский министр по евроинтеграции Неманья Старович.

Он утверждает, что власти страны рассчитывают до конца 2027 года подготовиться к вступлению в Шенген​​​.

Вступление в зону шенгенского соглашения отвечает интересам Сербии и мы будем привержено работать над выполнением всех технических критериев, чтобы быть готовым присоединиться (к Шенгену) до вступления в ЕС, если появится возможность. Введение виз для граждан РФ не рассматривается передает Sputnik слова министра

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что отказ от введения антироссийских санкций затормозил вступление Сербии в Евросоюз.