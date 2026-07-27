Гражданам РФ и Белоруссии для въезда в Черногорию с 1 ноября понадобится виза

Россиянам и белорусам для въезда в Черногорию с 1 ноября потребуется виза Гражданам РФ и Белоруссии для въезда в Черногорию с 1 ноября понадобится виза

Москва27 июл Вести.Россиянам, белорусам, а также гражданам ряда других государств для въезда в Черногорию с 1 ноября понадобится виза. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел республики.

По данным ведомства, Черногория в полной мере привела свою визовую политику в соответствие с визовой политикой Европейского союза. Таким образом, как отмечается, власти выполнили один из основных пунктов для завершения переговоров о вступлении республики в ЕС.

23 июля 2026 года правительство Черногории приняло решение о внесении изменений в постановление о визовом режиме, согласно положениям которого гражданам стран, вызвавших несоответствия между визовым режимом Черногории и Евросоюза (Белоруссия, Китай, Россия, Саудовская Аравия и Турция), с 1 ноября 2026 года потребуется виза для въезда в Черногорию говорится в сообщении

В МИД рассказали, что россияне смогут подать документы на получение черногорской визы не только в посольстве республики в Москве, но и в визовых центрах компании VFS Global.

Как сообщалось ранее, без виз россияне и белорусы смогут въезжать на территорию Черногории на 30 дней до 31 октября.