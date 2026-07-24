До конца октября граждане РФ и Белоруссии могут въезжать в Черногорию без виз

Граждане РФ и Белоруссии могут въезжать в Черногорию без виз на 30 дней До конца октября граждане РФ и Белоруссии могут въезжать в Черногорию без виз

Москва24 июл Вести.Граждане России и Белоруссии смогут въезжать в Черногорию без виз на 30 дней до 31 октября. Об этом заявили в пресс-службе российского правительства.

При этом не уточняется, каким будет порядок въезда после октября.

Граждане Белоруссии и РФ могут до 31 октября 2026 года … въезжать, проезжать и находиться на территории Черногории до 30 дней с действующими документами, выданными официальными органами этих стран отмечается в сообщении

21 июля член Российской ассоциации политических консультантов Владимир Шаповалов заявил, что введение Черногорией визового режима для россиян будет недружественным шагом и обернется для черногорской экономики колоссальными убытками.