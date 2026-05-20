В МИД России оценили перспективы соглашения с Киргизией о ПВО Замглавы МИД РФ Галузин оценил перспективы договора с Киргизией о ПВО

Москва20 мая Вести.Российская сторона не находит оснований для прекращения действия договора с Киргизией о функционировании совместной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Дипломат пояснил, что межгосударственное соглашение, оформленное в августе 2022 года, рассчитано на пятилетний период. По его словам, документ предполагает автоматическое продление на последующие пятилетки, если ни один из участников не направит официальное уведомление о намерении выйти из проекта. Галузин подчеркнул, что данная региональная структура является неотъемлемой частью более масштабной объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ.

Представитель внешнеполитического ведомства в интервью газете "Известия" выразил уверенность, что реализация этих договоренностей напрямую способствует укреплению безопасности как России, так и Киргизии. В связи с этим он констатировал, что на сегодняшний день предпосылок для ликвидации этого механизма взаимодействия не существует.

Ранее посол России в Бишкеке Сергей Вакунов заявил, что Москва проводит постоянную и динамичную работу по усовершенствованию и повышению потенциала Вооруженных сил (ВС) Киргизии.