Москва28 июл Вести.Wildberries и Ozon исполнили предупреждения Федеральной антимонопольной службы. Компании синхронизировали сроки выплат продавцам за реализованные товары.

Как сообщила пресс-служба ФАС, предельный срок зачисления денежных средств не будет превышать 30 календарных дней. Отсчет будет вестись с момента реализации товара.

Также стало известно, что с 31 июля Ozon изменит обозначение в карточке товара. Вместо "Оригинал" появится "Бренд проверен".

Кроме того, обе компании отменили привязку тарифов на логистику к цене товара. Это облегчит жизнь продавцам. Речь идет о прозрачной и предсказуемой стоимости доставки, не зависящей от ценообразования на товар. Потребители же благодаря этому не почувствуют на себе дополнительную нагрузку на конечную стоимость продукции.

После устранения нарушений ФАС признало действия Wildberries и Ozon соответствующими антимонопольному законодательству.

Ранее сообщалось, что акции маркетплейса Ozon на Московской бирже падали на 12% на фоне ударов украинских беспилотников по складам Wildberries.