Ozon увеличит стоимость страховки товаров для партнеров-продавцов Ozon: стоимость страховки товаров для продавцов увеличится

Москва28 июл Вести.Маркетплейс Ozon сообщил партнерам-продавцам о предстоящем увеличении стоимости страхования товаров, размещенных на платформе, сообщает пресс-служба Ozon.

Страхование предусматривает защиту от широкого списка непредвиденных случаев, в том числе покрытие ущерба от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при условии официальной квалификации атаки в качестве террористического акта или диверсии.

Для продавцов, впервые оформляющих полис страхования, новая суточная ставка составит 0,0115% от оценочной стоимости товаров, переданных платформе Ozon. Новые условия вступают в силу с 28 июля текущего года.

Действующие клиенты, у которых оформлена страховка, продолжат пользоваться услугой по прежнему тарифу до 26 августа включительно. С 27 августа 2026 года для них начнет действовать обновленная ценовая политика.

Продавцы, которые ранее пользовались страхованием, но впоследствии отключили его, могут возобновить действие полиса по старому тарифу, если сделают это до 26 августа.

Несмотря на изменение тарифов, объем страхового покрытия останется неизменным, подчеркивает Ozon.

Полис по-прежнему распространяется на товарные запасы, находящиеся на складах Ozon, в сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов, а также во всей логистической цепочке, включая операции по возврату.

Покрытие рисков от повреждений, вызванных атаками БПЛА, сохраняется, если такие атаки квалифицированы как диверсии или теракты.

Глава RWB Татьяна Ким сообщила, что маркетплейс Wildberries застраховал все складские комплексы, но нынешние страховки исключают террористические акты и удары БПЛА.