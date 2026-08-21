Приложения Ozon снова стали доступны в Google Play Приложения Ozon вернулись в Google Play после удаления

Москва21 авг Вести.Приложения Ozon, Ozon fresh и Ozon Travel снова появились в магазине Google Play. Об этом сообщила компания.

В Ozon уточнили, что вместе с основными сервисами в магазине также доступны приложения для продавцов и партнеров. "Ozon Селект" и еще два приложения пока проходят модерацию.

Ozon, Ozon fresh, Ozon Travel, а также наши приложения для продавцов и партнеров снова доступны в Google Play говорится в сообщении

В компании отметили, что после удаления приложений подали апелляцию, которая была удовлетворена.

Ozon также запустил отдельную страницу, где пользователи могут скачать или обновить приложения компании через Google Play, RuStore, AppGallery, Galaxy Store и GetApps.

Для пользователей веб-версий сервисов компания отдельно описала установку российских сертификатов безопасности. В Ozon пояснили, что это необходимо для корректного открытия российских сайтов в некоторых зарубежных браузерах. Пользователям мобильных приложений устанавливать сертификаты самостоятельно не требуется.

О том, что приложения Ozon были удалены из Google Play, стало известно 15 августа. Тогда компания заявила, что не нарушала правила магазина, а ее сервисы не находятся под санкциями.