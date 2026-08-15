Москва15 авг Вести.Ряд приложений компании Ozon были удалены из магазина приложений Google Play.

Из магазина пропало само приложение маркетплейса Ozon, а также Ozon Fresh, Ozon Seller, Ozon Селект, Ozon Job и Ozon Travel. Приложения не отображаются в результатах поиска.

При этом в магазинах App Store и App Gallery приложения все еще доступны для скачивания.

Также ранее из Google Play пропало приложение Ozon Банк. До этого банк попал под антироссийские санкции Европейского союза в рамках 21-го пакета. Кроме того, рестрикции в отношении российской организации ввела Великобритания.

Между тем, в июне компания Apple удалила из App Store ряд приложений VK без предупреждений в одностороннем порядке. Приложения "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер" и "Дзен" стали недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple.