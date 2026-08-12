Ozon Банк исчез из Google Play Ozon Банк удалили из Google Play

Москва12 авг Вести.Приложение Ozon Банка удалили из магазина приложений Google Play. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

При этом отмечается, что все скачанные ранее приложения работают, как прежде.

Инструкции по установке и работе приложения есть на сайте банка, также можно воспользоваться веб-приложением и в любой момент войти в личный кабинет банка через браузер приводит заявление ТАСС

Вместе с тем в цифровом магазине от компании Apple App Store приложение все еще доступно.

Ранее банк подпал под антироссийские санкции Европейского союза в рамках 21-го пакета. Кроме того, рестрикции в отношении российской организации ввела Великобритания.