Ozon Банк продолжает работу в обычном режиме, несмотря на санкции Британии

Попавший под санкции Ozon Банк продолжает работать в стандартном режиме Ozon Банк продолжает работу в обычном режиме, несмотря на санкции Британии

Москва6 авг Вести.Ozon Банк, попавший под британские санкции, продолжает работать в стандартном режиме, сообщил RT представитель российского банка.

Великобритания в четверг ввела санкции против российского Ozon Банка.

Как отметил собеседник RT, активов и операций за рубежом у банка нет, системой SWIFT он не пользуется.

(Банк – ред.) использует только российскую финансовую инфраструктуру. Поэтому новые санкционные меры на ОЗОН Банк не повлияют говорится в сообщении

В конце июля рестрикции в отношении российской организации ввел Евросоюз.