Москва6 авгВести.Ozon Банк, попавший под британские санкции, продолжает работать в стандартном режиме, сообщил RT представитель российского банка.
Великобритания в четверг ввела санкции против российского Ozon Банка.
Как отметил собеседник RT, активов и операций за рубежом у банка нет, системой SWIFT он не пользуется.
(Банк – ред.) использует только российскую финансовую инфраструктуру. Поэтому новые санкционные меры на ОЗОН Банк не повлияютговорится в сообщении
В конце июля рестрикции в отношении российской организации ввел Евросоюз.