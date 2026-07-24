Набиуллина: российские банки приспособились к санкциям Набиуллина: банковский сектор РФ адаптировался к санкциям, больших проблем нет

Москва24 июл Вести.Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российский банковский сектор приспособился к санкциям, больших проблем в связи с европейскими ограничениями нет.

В пятницу Евросоюз в 21-м пакете антироссийских санкций заморозил активы и запретил предоставлять средства 94 банкам и финансовым институтам.

Набиуллина в ходе пресс-конференции напомнила, что российский банковский сектор живет в условиях санкций уже несколько лет.

В общем-то, все банки, которые не были под санкциями, готовы к такому развитию ситуации. И мы исходим из того, что, как и в предыдущие периоды нескольких волн санкций, все к этому адаптируются, приспособятся сказала глава ЦБ, трансляция шла на сайте регулятора

Она добавила, что каких-то больших проблем у банков в связи с санкциями в Центробанке не видят, у банковского сектора есть значительный запас прочности и капитала.

Центробанк России в пятницу снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых.