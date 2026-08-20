Ozon предупредил о мошеннических приложениях в Google Play

В Google Play появились мошеннические приложения, выдающие себя за Ozon Банк Ozon предупредил о мошеннических приложениях в Google Play

Москва20 авг Вести.В Google Play появились мошеннические приложения, выдающие себя за Ozon Банк, и скачивать их опасно. Предупреждение об этом распространила пресс-служба Ozon.

Сегодня в Google Play появились два приложения, которые выдают себя за Ozon Банк сказано в сообщении

В Ozon указали, что данные сервисы, созданные аферистами, не имеют отношения к банку, и скачивать эти приложения опасно.

В материале также уточняется, что представили Ozon отправили обращение владельцу Google Play с просьбой о блокировки мошеннических сервисов.

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