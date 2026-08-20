Москва20 авгВести.В Google Play появились мошеннические приложения, выдающие себя за Ozon Банк, и скачивать их опасно. Предупреждение об этом распространила пресс-служба Ozon.
Сегодня в Google Play появились два приложения, которые выдают себя за Ozon Банксказано в сообщении
В Ozon указали, что данные сервисы, созданные аферистами, не имеют отношения к банку, и скачивать эти приложения опасно.
В материале также уточняется, что представили Ozon отправили обращение владельцу Google Play с просьбой о блокировки мошеннических сервисов.
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