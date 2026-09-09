Москва9 сен Вести.Мошенники придумали новую схему, заключающуюся в предложении установить приложение, которое якобы предоставляет бесплатный доступ к высокоскоростным 5G-сетям. Об этом в беседе с RT предупредили эксперты "Ozon банка".

Отмечается, что при попытке установить приложение жертва видит зависший экран. По словам экспертов, в этот момент злоумышленники получают доступ к устройству, а также могут считывать данные, в том числе пароли и коды подтверждения.

Аналитики также предупредили, что мошенники, как правило, маскируют вредоносные программы под приложения банков и финансовых сервисов, используя при этом знакомые названия, логотипы и оформление.

Ранее руководитель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов России Алексей Лобарев рассказал, что уличные фотографы в Москве якобы бесплатно фотографируют прохожих, а затем начинают требовать деньги за готовые снимки.