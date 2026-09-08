Москва8 сен Вести.Уличные фотографы в Москве якобы бесплатно фотографируют прохожих, а затем начинают требовать деньги за готовые снимки. О новой мошеннической схеме рассказал ИС "Вести" руководитель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов России Алексей Лобарев.

Фотомания – это новая форма старых схем развода граждан … Сначала подходит фотограф с хорошим фотоаппаратом … цифровым. Он делает комплимент вам: "Как вы хорошо выглядите … давайте я вас сфотографирую". И начинается после этого психологическое давление. А порой оно и групповое давление. Подходят человечка два сразу, друзья, говорят: "Надо платить, вам в цифре сделали, надо оплачивать" сказал он

Эксперт заявил, что платить за это не нужно.

Мы всегда должны помнить, все-таки есть защита прав потребителей, закон федеральный. В прошлом году было дополнение к этому закону … Мы сначала должны знать, что эта услуга платная, раз. Второе – сколько эта услуга стоит. И только после этого человек дает согласие на какую-то платную услугу добавил эксперт

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что мошенники выманивают деньги у пользователей сайтов знакомств.