В Сбербанке предупредили о мошеннических ботах на сервисах для знакомств

Эксперт: мошенники используют специальных ботов на сайтах знакомств В Сбербанке предупредили о мошеннических ботах на сервисах для знакомств

Москва6 сен Вести.Мошенники выманивают деньги у пользователей сайтов знакомств, при этом они используют специальных ботов. Об этом сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, с помощью чат-ботов злоумышленники "раскручивают" жертв на крупные подарки или денежные переводы.

Молодежь – вовлечение происходит в основном через игровые чаты и сервисы для знакомств, причем общение на ресурсах для знакомств идет не с реальными преступниками, а с "ботами-ловеласами" и "ботами-сердцеедками" отметил Кузнецов

Злоумышленники создают с помощью искусственного интеллекта ботов и открывают им аккаунты на сервисах знакомств. Такие ИИ-программы могут сами отвечать заинтересовавшимся их анкетами или первыми писать потенциальным жертвам.

Кузнецов подчеркнул, что жертвами мошенников могут стать люди из разных социальных, возрастных и профессиональных групп. Для каждой жертвы используется своя схема обмана. Он призвал уделять внимание повышению киберграмотности среди россиян.