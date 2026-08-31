Москва31 авг Вести.Мошенника, который переписывается с жертвами на сайте знакомств с помощью искусственного интеллекта (ИИ), поможет вычислить несложный тест. Такое заявление сделала психолог Наталья Наумова в комментарии NEWS.ru.

Мошенника можно распознать с помощью несложного теста. Нужно задать собеседнику простой вопрос сказала психолог

Она уточнила, что это может быть вопрос о том, как собеседник провел вчерашний день, как он накануне добрался на работу или же какой кофейный напиток пьют кролики. Наумова объяснила, что после этого нейросеть начнет объяснять, что кролики не пьют кофе, а едят морковь, так как ИИ пока не успевают "догнать такие моменты".

Кроме того, психолог указала на то, что нейросети мгновенно отвечают на длинные сообщения и глубокие вопросы, а также отличаются необычной вежливостью, не понимают сарказм и шутят как по учебнику.

Ранее СМИ сообщали, что жительница Москвы по указаниям аферистов с сайта знакомств "инвестировала" более 5,2 миллиона рублей.