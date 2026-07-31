Москва31 июл Вести.На сайтах знакомств нужно вводить социальный рейтинг. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель директора Института интеллектуальных систем НИЯУ "МИФИ" Валентин Климов.

По его словам, законопроект с маркировками недобросовестных пользователей на сайтах знакомств, не был принят, поскольку содержит в себе большое количество различного рода ограничений.

На самом деле такой законопроект обсуждался, он до сих пор не принят, столкнулись с большим количеством технических ограничений, этических ограничений, потому что не всю информацию можно и нужно извлекать из таких баз данных. Но, безусловно, в этом направлении работа ведется, и недалек тот час, когда все-таки люди с судимостью, особенно с опасной судимостью, с какими-то тяжелыми преступлениями, конечно же, они должны маркироваться и быть отрезаны в каком-то плане от таких возможностей … Сейчас некоторые из сервисов имеют возможность интеграции с базами данных МВД, и людей, осужденных за преступления против личности, не финансовые преступления, какие-то вот такие серьезные, нужно не допускать на такие сайты, по возможности ограничивая их в этих правах прокомментировал Климов

Помимо этого, он согласился, что стоит провести работу также и среди посетителей, которые используют сайты знакомств с целью финансовых махинаций.

Безусловно, в этом направлении нужно вести работу, нужно отсеивать, нужно бороться с фейками, с недобросовестными людьми, которые вас вводят в заблуждение сказал заместитель директора Института интеллектуальных систем НИЯУ "МИФИ"

Также эксперт объяснил, как искусственный интеллект (ИИ) способен помочь в распознании фейка во время виртуального знакомства.

Системы искусственного интеллекта позволяют анализировать фотографии, позволяют анализировать качество видео, сгенерировано оно или не сгенерировано. Похоже, что теперь на обеих сторонах тот, кто хочет познакомиться, тот, кто предлагает знакомство, должны существовать такие системы, и они должны использоваться. Вторая вещь, которая, как мне кажется, важна, — вводить некий социальный рейтинг. То есть человек там спамер, альфонс или… такое тоже неподобающее поведение, тоже некоторым образом, ну, может быть, обратную связь собирать с людей, которые с ним уже общались, там удовлетворены ли вы общением чем-то таким отметил Валентин Климов

Эксперт заявил, что идея подключить сервисы знакомств к различного рода верифицируемым источникам перспективная, но не этичная.

Также Климов назвал, что требуется сделать, чтобы привести виртуальное знакомство к приемлемым рамкам.

Это должно быть сделано в какой-то степени законодательно. Второе, безусловно, технически должны быть обеспечены возможности интеграции с теми же Госуслугами, [мессенджером] MAX, еще какими-то средствами идентификации добавил он

Ранее сообщалось, что жительница поселка Известковый в ЕАО перевела 1,5 млн рублей мошенникам, с которыми познакомилась на сайте знакомств.

Также сообщалось, что ухажер с сайта знакомств украл у женщины часы, браслет и серьги из квартиры, где состоялось свидание, где состоялось их первое свидание. Инцидент произошел в Забайкалье. Суд приговорил ухажера к обязательным работам.