Сенатор Шейкин: браков между человеком и ИИ в России не будет никогда Сенатор Шейкин исключил возможность браков между человеком и ИИ в России

Москва13 июн Вести.Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин заявил, что заключение брака между человеком и искусственным интеллектом в России невозможно и никогда не станет возможным.

В Российской Федерации брака между человеком и искусственным интеллектом не будет никогда. Почему? Потому что у нас по закону это запрещено. У нас брак — это союз между мужчиной и женщиной, а никак не с искусственным интеллектом или еще чем-нибудь неодушевленным пояснил парламентарий в интервью ТАСС

Так сенатор прокомментировал появившуюся в Reuters информацию о жительнице Японии по имени Кано, которая создала персонажа с помощью ChatGPT и вышла за него замуж. По словам Шейкина, подобные примеры могут свидетельствовать о психологических проблемах у таких людей.

"И этот обряд все-таки является уходом от каких-то проблем, решением своих психологических задач. Потому что социальные сети, особенно, конечно же, искусственный интеллект, всегда может подобрать те слова, которые будут ложиться человеку, у которого есть проблемы, в самое сердце", — отметил он.

Сенатор подчеркнул, что такие случаи, как в Японии, являются диагнозом для того, чтобы этим людям обратиться к врачам.