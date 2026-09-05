Мошенники вовлекают россиян в дропперство, маскируя его под "ошибочный перевод"

Мошенники стали маскировать дропперство под ошибочный денежный перевод Мошенники вовлекают россиян в дропперство, маскируя его под "ошибочный перевод"

Москва5 сен Вести.Мошенники стали вовлекать россиян в преступные схемы дропперства под видом "ошибочного" денежного перевода, который просят перенаправить на другой счет. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Есть сценарий, при котором человека вовлекают в дропперство, маскируя все происходящее под "ошибочный перевод": деньги просят вернуть на другие реквизиты сказал он

Кузнецов обратил внимание, что в онлайн-приложении Сбербанка есть специальный сервис, который позволяет нажатием одной кнопки вернуть отправителю перевод ровно на ту сумму и на те же реквизиты, откуда поступили деньги.

Ранее в Сбербанке заверили, что слово "да" не позволить открыть мошенникам доступ к деньгам.