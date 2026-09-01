Москва1 сен Вести.Мошенники придумали новую схему обмана россиян на фоне введения цифрового рубля. Об этом заявили специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

По словам специалистов, которые приводит RT, в некоторых случаях мошенники предлагают "помочь" с переводом цифровых рублей, для чего они просят назвать код из SMS.

Мошенники звонят пенсионерам и, представляясь сотрудниками Социального фонда или Центробанка, убеждают их, что с 1 сентября все счета и пенсии автоматически конвертируются в цифровую валюту. Чтобы сохранить сбережения, якобы нужно срочно открыть "специальный кошелек" для цифровых рублей и перевести туда все накопления отмечается в публикации

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заверил, что никакой обязательной конвертации всех сбережений в цифровые рубли не будет. Цифровой рубль - это третья форма денег, наряду с наличными и безналичными, который будет существовать в виде уникального цифрового кода на специальной платформе Центробанка, подчеркнул Кузьменко.

В ночь на 1 сентября сообщалось, что россияне получили возможность открыть кошелек с цифровыми рублями в Сбербанке. Соответствующий логотип появился на главной странице мобильного приложения банка в разделе с картами и счетами.