Москва28 авг Вести.Массовое внедрение цифрового рубля в России в первую очередь касается банков и крупных компаний. При этом привычные наличные и безналичные деньги сохранятся, а новая форма валюты станет дополнительным средством для платежей. Об этом ИС "Вести" заявил основатель Института финансового развития бизнеса, член Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе СФ, рабочей группы "Интеллектуальная собственность" Минэкономразвития Ильдар Шайхутдинов.

По его словам, целями внедрения цифрового рубля являются ускорение процессов, удешевление расчетов и безопасность сделок. Как отмечает Шайхутдинов, с 1 сентября Россия точно не проснется в новой денежной системе.

Введение цифрового рубля – это процесс долгосрочный. И мы, судя по закону, знаем, что это как минимум на три года, и обычный гражданин этих изменений просто не почувствует. Это коснется в первую очередь банков и крупных компаний. Именно они должны выстроить инфраструктуру, которая в последующем позволит осуществлять расчеты. Никто специально заставлять людей пользоваться цифровым рублем не станет. Наличные и привычные наши платежи в безналичном формате работы с карточками [останутся] сказал он

Шайхутдинов заявил, что в дальнейшем появится новая система, которая будет предложена россиянам как вариант использования.

Естественно, человек сам будет принимать решение: использовать ее или нет. А вот если мы говорим о юридических лицах, здесь ситуация, конечно же, другая. И с 1 сентября компании с оборотом от 120 млн рублей и заключенными договорами на банковское обслуживание в критически важных банках, обязаны будут внедрить систему с 1 сентября. Ну, например, вы приходите в магазин, и у вас есть цифровой кошелек с цифровым рублем ... И вот, например, крупный магазин уже с 1 сентября должен принять у вас цифровой рубль как средство оплаты. И если он этого не сделает, соответственно, его ждет штраф сказал он

Также Шайхутдинов добавил, что цифровой рубль внедряется непосредственно Центральным банком.

Мы привыкли, что все наши деньги хранятся либо у нас в кошельке наличными, либо в электронном формате в банках, коммерческих банках. Теперь Центральный банк открывает свою платформу с цифровым рублем, где эти деньги цифровые будут храниться у него на платформе, и, соответственно, произойдет определенный переток средств между коммерческими банками и Центральным банком. Если людям будет удобно пользоваться старой формой расчетов, они будут применять старую форму расчетов отметил он

Ранее газета "Ведомости"сообщила, что у обладателей смартфонов на базе iOS не будет возможности использовать кошелек цифрового рубля через приложения банков с 1 сентября.