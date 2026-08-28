Москва28 авг Вести.Сообщения о том, что с 1 сентября этого года в России параллельно с внедрением цифрового рубля якобы ликвидируют все наличные деньги, является полной дезинформацией. Об этом ИС "Вести" заявил основатель Института финансового развития бизнеса, член Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе СФ, рабочей группы "Интеллектуальная собственность" Минэкономразвития Ильдар Шайхутдинов.

С 1 сентября в РФ вступает в силу закон, по которому в стране начнут массово внедрять цифровой рубль.

Это (сообщения о ликвидации наличных денег - прим. ред.) полная дезинформация. Дело в том, что с 1 сентября начнутся инфраструктурные проекты по сути между банком и Центральным банком, между коммерческим банком и Центральным банком, между крупными компаниями и Центральным банком. И каждый гражданин имеет право открыть свой уникальный платежный код, свой цифровой кошелек. Кстати, открывается только один кошелек на одно лицо или один кошелек - на одно юрлицо. И таким образом, можно уже его использовать для расчетов. Но... мы точно проснемся 1 сентября... лишь с возможностью использовать цифровой рубль. Никаких обязательных процедур, связанных с переходом, обязательным переходом всех и вся, на цифровой рубль, не произойдет сказал он

При этом Шайхутдинов отметил, что через несколько лет такой сценарий возможен.

Чисто теоретически какой-то процент в этом есть. Но давайте посмотрим на опыт внедрения другими странами, например, Китаем. Китай уже много лет вводит цифровой юань. Инфраструктурно отработаны процессы шаг за шагом: сначала в малых городах, в крупных городах, в определенных банках. И вот на сегодняшний день мы видим, какая доля платежей через цифровой юань проходит - она высокая. И вся она касается больше государственных расчетов и там, где идут субсидии. Остальные же расчеты происходят по цифровым платформам… Поэтому на сегодняшний день мы можем сравнить наш опыт, который только начинается... и опыт Китая. И увидим, что действительно сегодня доля Китая в цифровых расчетах высока, но именно через коммерческие банки, через коммерческие системы добавил эксперт

Ранее Шайхутдинов заявил, что массовое внедрение цифрового рубля в России коснется в первую очередь банков и крупных компаний, при этом привычные наличные и безналичные деньги сохранятся.