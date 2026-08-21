Москва21 авг Вести.После внедрения цифрового рубля переводы станут более безопасными и прозрачными. Об этом рассказал ИС "Вести" доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Новая форма национальной валюты станет доступна широкому кругу граждан и бизнеса – это следующий этап масштабного проекта Банка России по развитию цифровой финансовой инфраструктуры.

Предположим, человек получил зарплату, и у него в электронном кошельке постепенно копятся эти рубли. Даже если кто-то совершил, так сказать, прорыв к этому счету и каким-то образом воспользовался возможностью вывести с него цифровые рубли, ЦБ это отследит. Цифровой рубль – это код, который генерируется компьютером ЦБ. Естественно, система Центрального банка видит, где находится этот код и на чей счет он попал. Сразу же прекращается пользование этим кодом у человека, который противоправно им воспользовался. Потом этот код просто изымут