Аксаков: цифровой рубль будет отслеживать распределение средств по всей цепочке

Аксаков: цифровой рубль усилит контроль за бюджетными расходами Аксаков: цифровой рубль будет отслеживать распределение средств по всей цепочке

Москва1 сен Вести.Цифровой рубль повысит эффективность и усилит контроль за бюджетными расходами на всех уровнях. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он назвал внедрение этой валюты новым этапом цифровизации финансовой системы.

Цифровой рубль позволит повысить эффективность и контроль за бюджетными расходами на всех уровнях, включая распределение средств по всей цепочке подрядчиков вплоть до конечного физлица отметил эксперт

По его словам, процесс будет реализован через автоматизированный программный алгоритм. Это позволит исключить человеческий фактор и полностью устранить риск ошибок.

Ранее стало известно, что с 1 сентября россиянам стали доступны цифровые рубли. Теперь ими можно расплачиваться в магазинах, а также делать переводы.